Makani KOUROUMA

Venez consulter mon site internet "www.kourouma-avocats.com" et ma page Facebook "Kourouma Avocats"



Je suis avocate au barreau de Paris.



Titulaire d'un bac Littéraire, après deux années de classe préparatoire ENS CACHAN, j'ai orienté mon cursus vers le droit et ai intégré une filière sélective universitaire au terme de laquelle, j'ai été diplômée d'un Magistère de droit du travail et des ressources humaines et d'un DESS (ancien Master II) Droit et gestion de la protection sociale en France et en Europe, au sein du temple du droit du travail : Université de Nanterre Paris X.



Titulaire du CAPA depuis décembre 2005, j'ai été formée et ai travaillé au sein de grands cabinets d'avocats français et internationaux (Francis Lefebvre – Evershed – Freshfields – Grand Auzas) mais aussi dans des entreprises (Groupe Vivendi) et la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs.



Forte de cette formation universitaire solide et de cette expérience professionnelle effective, j'ai ouvert mon cabinet d'avocats "Kourouma Avocats" dédié principalement au droit du travail et au droit de la sécurité sociale.



Mes compétences sont notamment les suivantes :



Conseil aux entreprises françaises et étrangères concernant :

- Relations individuelles : rédaction du contrat de travail, modification de contrat, mesures disciplinaires, rémunération, procédures de licenciement pour motif personnel ou économique

- Relations collectives du travail : élections des représentants du personnel, assistance du chef d’entreprise dans les négociations avec les représentants du personnel, rédaction d’accord collectif, rédaction de règlements intérieurs, procédures de licenciements collectifs pour motif économique, gestion des salariés en cas de transfert d’entreprise et de restructurations, audits sociaux

- Droit de la mobilité internationale : Mobilité du personnel : détachement, expatriation

- Audit



Représentation de l’entreprise en cas de contentieux :

- Représentation des entreprises en justice dans les litiges du droit du travail sur les licenciements, harcèlement, les heures supplémentaires, les clauses de non concurrence

- Négociation d’accords transactionnels

- Droit de la sécurité sociale : négociations avec l’administration sociale en cas de redressement ; préparation du dossier et plaidoirie devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale



Conseil aux cadres et dirigeants





A très bientôt pour une prochaine collaboration.







Mes compétences :

Droit du travail

Avocat

Droit social