Makdoudi BADREDDINE

Je suis Badreddine Makdoudi , j'ai terminé mes études d'ingénierie en informatique à l'institut supérieur d'informatique et de multimédia de Sfax-Tunisie et je suis actuellement à la recherche d'un stage de fin d'études.

Je suis hyper-motivé par le domaine du décisionnel , tous ce qui est Business Intelligence, Big Data.... et je voudrai être un expert décisionnel dans le futur .



Mes compétences :

Data mining

Splunk

SSIS

Microsoft SQL Server

R

Data warehousing

Hadoop

OLAP

Gestion de projet

Java EE

ASP.NET

ETL

Talend Open Studio