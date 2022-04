Rhouma INES

Je suis actuellement en situation de recherche d'emploi et mes réflexions sur mon avenir professionnel m'ont amenée à envisager avec beaucoup d'enthousiasme la possibilité de mettre mes compétences au service de votre Etablissement



En effet, j'aurais plaisir à collaborer avec vous car le travail en groupe est mon objectif et l’esprit créatif est mon atout. Je pense en outre que mes compétences sont susceptibles de vous intéresser dans la mesure où j’ai des compétences en gestion d’entreprise, Marketing et relation avec les clients, comptabilité, finance et aussi le domaine de commerce électronique et bien sur en informatique.

Vous pourrez forger votre propre opinion par la lecture de mon curriculum vitae que je joins à ce courrier. Je demeure à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et suis disponible pour une éventuelle entrevue que vous souhaiteriez.



Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame / Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.









Mes compétences :

Microsoft Project

eLearning

WinDev

UNIX

Sage Accounting Software

Personal Home Page

Microsoft Windows

Linux

JavaScript

IDEE Financial Software

HTML

Dreamwever

Ciel Compta