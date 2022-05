Makhammadsobir ERGASHEV

Mes expériences en milieu professionnel, menées avec efficacité la durée des années, ont affirmé mon autonomie dans le travail investi, ainsi que mon esprit d’analyse et le contact positif que j’avais auprès des différents acteurs rencontrés. Elles m’ont également permis de côtoyer différentes organisations professionnelles et de me familiariser avec leurs fonctionnements.



Mes compétences :

Windows

Internet

Créatif

Dinamique

Analyse stratégique

Marketing management

Management

Achats internationaux

Approvisionnement

Gestion des achats

Négociation achats

Approvisionnement et achats

Achats techniques

Négociation commerciale

Analyse de données