Makhtar CAMARA

En ce qui me concerne, je suis titulaire d’une maîtrise en MIAGE (Méthodes Informatiques Appliquées á la Gestion) de l’université Gaston Berger de Saint-Louis.

Cette formation nous prépare aux techniques de gestion de l’informatique, la finance et de la comptabilité. Et de Juin 2011 au 20 Octobre 2014 j’avais un contrat à ECOBANK SENEGAL comme chargé de la clientèle ayant comme tâches la vente des produits et services de la banque, le suivi du portefeuille et des impayés.

Dynamique, motivé et ambitieux, je possède aussi un sens de l’écoute très développé et un savoir – faire grâce à mon expérience acquise lors des stages ; qui me poussent à vouloir travailler avec vous afin de faire valoir mes compétences, et ceci dans le but de contribuer à l’atteinte de vos objectifs.

Croyant vous être utile dans vos services, je ne saurai ménager aucun effort pour la réalisation de vos buts.

Dans l’attente d’un entretien au cours duquel vous aurez la latitude de juger mes potentialités, veuillez recevoir Monsieur, l’expression de mes considérations les plus respectueuses.





Mes compétences :

dynamique

Ecoute

Sens de l'écoute

Programmation web(php