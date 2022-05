Maki MOUMEN

Je suis actuellement étudiant en 2ème année à l’Ecole National Supérieur de l’Electronique et de ses Applications (ENSEA) à Cergy. Désireux d’élargir mes connaissances et mon domaine de compétences, cette formation se fera en contrat d'apprentissage.



Mes compétences :

Langages C

VHDL FPGA et Matlab

Emailling

Électronique numérique

Marketing automation

Administration base de données

Informatique industrielle

Électronique de puissance

CRM On demand

Eloqua Product Master

Électrotechnique

Électricité

Électronique

Automates programmables

Automatisme et régulation

Automatismes industriels

Réseaux

JAVA

UML

HTML