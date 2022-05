Makoto TAKEMURA

Musicien, je joue du violon et compose (j’ai également dirigé et enseigné autrefois).



Pédagogue, j’ai mis au point une nouvelle méthode de cours par correspondance pour les mathématiques et j’écris des articles comparant les systèmes éducatifs français et japonais pour le compte d’une association.



Scientifique, je continue à m’instruire des recherches et découvertes scientifiques récentes afin de satisfaire l’une de mes passions : comprendre le pourquoi et le comment.



Informaticien, je m’occupe de toute informatique domestique et j’écris des petits programmes de gestion et d’automatisation de temps à autre.



etc.



Avec tout cela, je travaille actuellement dans l’équipe Technical Communications chez ASG France où le hasard de la vie professionnelle m’a placé et je m’y amuse plutôt pas mal malgré tout.



Mes compétences :

Gestion

Coordination

Organisation

Adaptation