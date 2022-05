Makram AMMAR

Atelier d'impression numérique (Haute résolution) et impression offset

- Création graphique et services prépresse

- Impression Encre blanche couvrante

- Impression et découpe de stickers publicitaires et décoratifs

- Étiquettes adhésives sur support Blancs et Transparents

- Confection de tableaux en toile imprimé standard et personnalisé

- Confection de cadres en panneau mousse, PVC, MDF, PLEXIGLASS

- Marquage adhésives sur tous supports

- Habillage et décoration de véhicule commerciale



Mes compétences :

Communication

Création

Création graphique

Décoration

Decoupe numerique

Habillage

Identité Visuelle

Impression numérique

Imprimerie

PLV

Support

Support de communication