Makrem BARGAOUI

En Tant que membre de l'équipe HP Professional Services (PS) NearShore, je participe à la mise en place, la migration, la customisation et l’intégration des produits HP BSM chez les clients finaux.

Avant de rejoindre HP, j'ai travaillé en tant que développeur de logiciels dans une société offshore fournissant des services et des solutions pour les clients de télécommunication. J'ai également travaillé en tant qu'ingénieur support client en charge de la maintenance et l’amélioration des applications.





Mes compétences :

HP BPM RUM

Shell script

HP SiteScope

HP OMi

JAVA

Perl

HP OO

HP OMU/HP OMW

HP BAC BSM

Oracle

HP software

SQL