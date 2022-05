Makrem BEN ABDALLAH

OPC a pour vocation la prestation de services spécialisés en prise de rendez vous dans le domaine de la Gestion de Patrimoine.

Nous avons développés un véritable savoir- faire dans le monde de la finance avec notamment des prises de rendez vous dans la défiscalisation, l'assurance- vie et les produits d'épargne.



Notre image est basé sur la qualité de nos rendez vous et notre réactivité. Nous ciblons les professions libérales et cadres.

Concernant la localisation, nous sommes en mesure de vous livrez des rendez vous sur l'ensemble du territoire français.