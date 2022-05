Maktouf NABIL

Je suis diplômé en Informatique appliqué a la gestion .



Ouverts aux autres, soucieux de me perfectionner, je sais m’adapter et j'ai le sens de responsabilité, de l’organisation et de la rigueur. J’ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu’au sein de la société.



-Actuellement j'occupe le poste d'un administrateur de bases de données MySQL Junior au sein EDATIS .



-Jusqu'au Juin 2014 , j'ai occupé le poste d'analyste programmeur Senior au sein d'EDATIS



-Jusqu'au Mars 2011 , j'ai occupé le poste d'analyste programmeur Senior au sein de STREAM .



Mes compétences :

Perl Programming

Redis

Oracle

MySQL

C++

MongoDB