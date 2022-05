Malaguarnera SABINE

Je suis Préparatrice en pharmacie diplômé, cependant mon parcours professionnel m'a fait évoluer vers des postes de terrains.



J' ai pu pratiquer le domaine pharmaceutique (en officine) et dermocosmetique (en laboratoire et parapharmacie). L'association de ces 2 derniers m'ont permise d’acquérir plus de compétences dans le domaine commercial.



J'aime la nouveauté dans le milieu esthétique et la recherche dans le médical.



Pour plus de renseignement n’hésitez pas a me contacter.



Mes compétences :

Commerciale

Dermo-cosmétique

Dermocosmétique

Formatrice

PARAPHARMACIE

Pharmacie