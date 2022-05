Malak DRISSI

Depuis 2003 que j'occupe le poste de Directeur de développement au sein de la Sté Terracotta International.

A travers les différents services spécialisés, nous apportons à notre clientèle des solutions pour tous travaux de second oeuvre. la panoplie des prestations s'étend des revêtements minces et dur au sanitaire, isolation acoustique et thermique.



Types de revêtements:



-revêtement mince en résine selon le RAL en finition lisse, mat et antidérapant.

-revêtement en carreaux techniques, DESVRES France (U4P4E3C2) en finition lisse, aggripe, ardoisé, ou pavé antidérapant 8 à 12 mm.

-carrelage en porcelaine plein masse, DESVRES France (UPEC) et DURSTONE Espagne

-béton ciré en grès porcelainé, DESVRES France (classés UPEC)

-zellige, terre cuite, et carreaux de ciment



Isolation:



-isolation thermique et acoustique

- cuvelage



travaux spéciaux

-joints de dilatation

-imperméabilisation des bétons



autres produits



-travaux de charpente métallique

-sanitaire haut de gamme

-conseil et assistance de notre clientèle



Mes compétences :

Organisation

sens de l'organisation