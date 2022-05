Malala RAZAFIMAHARO

Carambole c’est d’abord celle d’une maison d’édition et de distribution textile, créée à Madagascar en 1993.



De fil en aiguille, les collections se sont étoffées avec des lignes de prêt-à-porter pour femme, homme et enfant pour compléter une large gamme de t-shirts aux motifs créatifs.



La marqueCaramboleestaujourd’hui présenteprincipalement dans l’océan Indien, les Caraïbes et le Moyen Orient, auprèsde 16 destinations.



La marque Carambole vous habille aux couleurs des îles, dans des senteurs de vacances et vous donne le goût de l’aventure !



Carambole s’est fait remarquer :

• 1994 Salon Manja : prix du meilleur défilé et de

la meilleure chorégraphie - Antananarivo.

• 2012 Prix International Quality Crown – Médaille

Or - Londres

• 2014 OMAPI : distinction en tant que Marque

reconnue à Madagascar – Antananarivo.

• 2014 CAP EXPORT : un premier prix pour son

développement à l’export - Antananarivo.

• 2016 Prix Century International Quality Era –

Médaille Or – Genêve.

Depuis de nombreuses années Carambole est engagé dans l’action sociale et le développement de la culture à Madagascar.

La marque a lancé le projet « Des enfants un ballon ! » pour soutenir les enfants défavorisés de la capitale malgache.

Carambole est également un partenaire historique de l’ONG Bel Avenir qui oeuvre pour l’enfance dans la région

du sud malgache.

Depuis 2014 est organisé une évènement unique :



le Carambole Tour. Durant cette tournée un groupe de musiciens est mis en exergue à travers une série de

concerts gratuits.