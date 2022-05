Malam Moussa INOUSSA

Gestionnaire de formation (université de Niamey) je dispose également d'importantes connaissance dans le domaine industriel (Série industrielle au secondaire). J'ai également une expérience dans le domaine de la gestion logistique et de la comptabilité-fiscalité grâce à mes cinq années de travail dans un cabinet et dans une entreprise industrielle. Je suis un passionné de l'informatique; du web et de l'électronique. Prix d'encouragement de la BANQUE MONDIALE en 2005 sur le forum de "l'innovation moteur de développement des entreprise".



Mes compétences :

Comptabilité

Finance d'entreprise

Qualité

Business intelligence

Management

Création d'entreprise

Coaching

Gestion de production

Management de la qualité

Vente

Gestion des stocks

Logistique

Gestion des entreprises

Gestion de la production