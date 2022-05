Malaurie SABONADIER

Actuellement en 1e année de BTS en alternance.



Je souhaite intégrer une entreprise qui m’apporte une réelle valeur ajoutée à ma formation théorique.



Appartenir à une même équipe et mettre en application la culture d’entreprise qu’il m’aura été enseignée me motive. Je souhaite bénéficier d'un savoir-faire afin de le mettre à profit avec mon savoir-être.



Je suis quelqu’un de dynamique et souhaite développer mon goût du management.



A terme, je souhaiterai que ma formation en alternance m’ouvre les portes vers un poste enrichissant et durable.