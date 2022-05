Malcie THEVIER

Etant jeune, j'ai déjà presque 6 ans d'expérience derrière moi!

J'ai de bonnes bases en gestion locative, mais je suis surtout passionnée par la gestion de copropriété. J'aime la diversité du métier qui fait qu'il n'y a pas de routine.

Je suis capable de tenir un conseil syndical, une vérification de comptes, une assemblée générale (pour le moment, l'assemblée générale la plus importante que j'ai tenu représente 90 copropriétaires).

Le travail quotidien (envoie des OS, répondre aux mails et au téléphone) est devenu machinal et le suivi des travaux, les préparations d'assemblées, les visites mensuelles/trimestrielles, les vérifications de factures sont des taches que j'effectue facilement et avec beaucoup de plaisir.



Je ne suis pas timide, et j'aime le contact humain ce qui facilite énormément le relationnel.



Fonceuse et souriante, je suis contente d'aller au travail le matin!



Mes compétences :

Gestion immobilière