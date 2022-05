Malek DEMMAD

Management:

Suivi et implémentation de planning, supervision et suivi d’avancement.

Travail au sein d’équipes multisectorielles (nombreux interlocuteurs et interfaces).

Conduite de réunions de coordination et de suivi de projet .

Reporting (notes / rapports d’avancements).



Technique:



Connaissance de l’environnement technique de projets industriels de dimension

internationale.

Elaboration et suivi de planning (Ingénierie ‐ Procurement).

Rédaction des notes d’hypothèses associées aux plannings.

Mise en place et suivi des indicateurs d'avancement de projet.











Outils de planification:



Primavera (surtrack, P3, P5).

- Oracle Primavera

- Primavera Web

- Progress Reporter (Timesheet)

- Primavera Risk analysis

- Microsoft Project. - Clarity (notion). - Open work bench.

- Planisware (notion)

- Janus (Outil de progress de Technip).

- Jantools (Outil de progress de Technip).

- Milestones Professional 2008

- PSNext (notion).

Autres :

- Lotus note. - SQL server (notions). - Microsoft Office.

- Métrise des Fondamentaux du dessin industriel.

- Modélisation et optimisation mathématique.

- Théorie des graphes.



Mes compétences :

Primavera

Oracle

Procurement

Primavera P3

Primavera Risk analysis

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft Office

Reporting

Earned value