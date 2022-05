Malek ENNAIFER

La société Dar assanef est spécialisée dans la production de produits alimentaires artisanaux.



Dans le cadre de mes activités, en tant que gérante de la société, je me charge des différents aspects généraux de ressources humaines : recrutement, droit social, paie...



Je suis également responsable de la planification du travail de l’équipe de la société ainsi que de la gestion du stock en matière première et du suivi des processus de transformation ainsi que des lots de produits finis.



Ayant participé à plusieurs panels de dégustation au cours de ma formation académique, mes compétences en analyse sensorielle me permettent de vérifier la qualité organoleptique de différents échantillons des préparations alimentaires.



Mes connaissances en hygiène et sécurité alimentaire me permettent de former le personnel aux conditions et aux règles nécessaires à mettre en place pour assurer la sécurité et la salubrité des produits fabriqués.

Ainsi, je m'assure du suivi des bonnes pratiques d’hygiène au cours du processus de fabrication ainsi qu’au moment de l’emballage du produit fini.



Par ailleurs, je collabore avec les fournisseurs de matières premières pour en sélectionner la meilleure qualité, au bon prix. En particulier, je m'entretiens régulièrement avec les fournisseurs de produits d’emballage pour le design de nouveaux produits.



En outre, dans le cadre de mon travail, je gère le portefeuille client de la société. Je me charge également d’obtenir des marchés en proposant des offres de prix attrayants (société de Catering aérien, ambassade de Tunisie à l’étranger, Ernst & Young...) et de gérer le recouvrement des impayés.



Mes compétences :

Ressources humaines

Qualité

Planification

Simulation numérique (SMS)

Sécurité alimentaire

Formulation et préparation de produits