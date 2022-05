Je suis Malek ISSAOUI, jeune technicien de laboratoire.

je suis titulaire d'un Diplôme Universitaire en Technologie (D.U.T) de l'INSAT en spécialité chimie industrielle, obtenu en juin 2008 avec la mention très bien (18/20) pour mon projet de fin d'études intitulé: validation d'un procédés de fabrication d'une spécialité.

j'ai effectué 2 stages de formation en tant technicien de laboratoire d'analyse physicochimiques au sein de la SIPHAT au cours des quels j'ai pris les premiers contacts avec le monde professionnel.

j'ai travaillé durant un an et demi à la société arabe des industries pharmaceutiques SAIPH au poste de technicien de validation process puis en tant que chef d'équipe de production. par la suite je suis venu travailler au sein de la société des industries pharmaceutiques de Tunisie SIPHAT en tant que technicien de contrôle des matières premières.

j'espère bien contribuer à la bonne image de ma société et mon service.

je vient d'être certifié auditeur interne (première partie).



Mes compétences :

Chimie analytique

Dynamique

Spectroscopie

Chromatographie