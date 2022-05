Malek KAMEL

Élève ingénieur en Génie informatique et ayant réalisé divers projets touchant à différentes architectures et langages de programmation, je voudrais intégrer une équipe agile et motivée. Mon objectif, au-delà de trouver un stage de fin d'études (6 mois), est de pouvoir travailler dans un environnement où je pourrais m’épanouir, partager et transmettre mes connaissances et compétences, mais aussi continuer à apprendre et à toujours être à l’affût des nouvelles technologies.

Je serai disponible pour le stage à partir du mois de Mars 2016.



Mes compétences :

Développement web

Java EE

Java

C++

VMware

UNIX

UML/OMT

SQL

Oracle PL/SQL

Oracle 10G

NetBeans

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio

Microsoft Access

Macromedia Dreamweaver

Linux

Java Enterprise Edition

Java 2 Enterprise Edition

HTML5

Cascading Style Sheets

C Programming Language

PHP 5

Swing

Jpa

Github

Hibernate