Christelle SICARD

ABSYS CYBORG accompagne ses clients dans la transformation de leur système d’information, sur le plan national et international.



Nous développons notre expertise depuis plus de 30 ans dans le domaine du conseil et de l’intégration de logiciels de gestion, ERP & CRM ainsi que dans les domaines du décisionnel, du développement web, du collaboratif et du Cloud.



Absys Cyborg, filiale du groupe Keyrus, a réalisé 52 M€ de CA en 2017 et 8% de croissance, grâce à ses 400 collaborateurs répartis dans ses 13 agences en France. La société est également présente en Belgique et au Royaume Uni.

Nous sommes une entreprise pérenne, reconnue sur son marché. Notre stratégie de croissance est ambitieuse et motivante pour nos collaborateurs.

Nous revendiquons la culture d’une PME ayant l’ambition d’un grand groupe.

Notre force : des projets très riches et variés dans un environnement en pleine transformation.

Venez vivre au quotidien des expériences humaines et enrichissantes !



Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site carrière : http://www.absyscyborg-carrieres.com/default.aspx



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

Droit

Droit du travail

Formation

Informatique

Recrutement