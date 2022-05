Malek REGUIGA

SUPERVISION ET INSPECTION CHANTIER CND QA QC FRANCE ET ETRANGER SECTEUR PETROCHIMIQUE / INDUSTRIEL / ENERGIE/AERONAUTIQUE ( MOBILITE INTERNATIONNAL )



2011 ASNT TC 1A LEVEL 3 MAGNETIC TESTING

2010 ASNT TC 1A LEVEL 3 ULTRASONIC TESTING

2005 COSAC AERONAUTICAL LEVEL 2 ULTRASONS TESTING

2002 CERTIFICATION CHIMICAL RISK LEVEL ( renewal 2008 )

2001 ASNT TC 1A LEVEL 2 MAGNETIC / PENETRANT (renewal 2006)

2001 ASNT TC 1A LEVEL 2 VISUAL / RADIOGRAPHIC TESTING (renewal 2009)

2001 ASNT TC 1A LEVEL 2 ULTRASONIC TESTING (renewal 2006)

2000 COFREND LEVEL 2 ULTRASONIC TESTING (renewal 2010)

1997 COFREND LEVEL 2 MAGNETIC TESTING (renewal 2007)

1996 CAMARI (certificate of aptitude to handle the apparatuses of industrial radiographies and radioscopy)



Mes compétences :

ASME

Chaudronnerie

CND

Cofrend

Inspection

Magnétoscopie

Mécanique

NDT

Radiographie

RESSUAGE

Soudage

Supervision

TOFD

ULTRASONS