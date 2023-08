Marc RABAUD

Diplômé d'un BTS de technico commercial en 1989 ainsi que de nombreuses formations en vente et management tout au long de ma carrière, je suis doté d'une solide expérience nationale et internationale.

En fonction depuis 25 ans, j'ai pu développer des compétences tant au niveau de la gestion de projet, qu'au niveau marketing, commercial ainsi que Management. Je souhaiterais intégrer une fonction liée au Management et à la Qualité de service délivrée aux clients, domaines dans lesquels je pourrais approfondir et développer mes acquis. Ma formation ainsi que mes précédentes expériences professionnelles en tant que commercial grands comptes et manager des ventes à l'international m'ont permis de progresser dans l'analyse des systèmes d'organisations et dans l'utilisation des outils de vente, du marketing et de la qualité.

Autonome, rigoureux, ouvert d'esprit, j'apprécie particulièrement le travail en équipe, la diversité des postes que j'ai occupé démontre mes capacités d'adaptation.



Mes compétences :

Management d'équipe

team building

Turnover development

Strategy Development

Sales strategy development

Sales development

Chine