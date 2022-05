Malena Gisele Sylvie BENGA

Responsable comptable avec un anglais opérationnel cumulant plus de 17 années d’expérience en comptabilité générale et immobilière. Déterminée, démontre une facilité d’adaptation et un grand sens des responsabilités. Dotée d’un esprit d’équipe qui suscite la coopération et la collaboration de ses collègues. Habile dans l’utilisation de nouveaux logiciels. Soucieuse d’assurer la qualité des services dans le respect des procédures et des échéances pour ma complète satisfaction des clients. Motivée Perfectionniste et rigoureuse....



Mes compétences :

Comptabilité immobilière

Comptabilité des sociétés

Contrôle de gestion

Management

Réactivité

Rigueur

budgets

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit

Paye/Prsi

Coala

Ciel Compta

SAP

Magnetic Resonance Imaging

CODA

Altaix

Even

Yardi