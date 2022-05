Malgo BAKER

J'accompagne les adultes à traverser plus sereinement les périodes de transition. Je les invite à réfléchir autrement à leur situation professionnelle et personnelle et les aide à identifier la solution la plus juste pour leur avenir.



J'accompagne aussi les adolescents et les étudiants dans leur orientation scolaire&professionnelle et les aide à inscrire leur projet professionnel dans leur projet de vie.



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Animation de formations

Coaching

Ressources humaines

Bilan de compétences

Développement des compétences

Accompagnement au changement

Accompagnement individuel et collectif

Analyser écouter réfléchir agir