Georges-Marc LAVARENNE

Ma volonté et mon envie de me consacrer à aider les autres m'ont amené à suivre la formation de Coordinateur de l'Intervention Sociale et Professionnelle et obtenir le diplôme.

Au cours de cette formation, j'ai acquis des méthodes et surtout appris. Appris à mettre en avant les formidables potentiels de chacun.

Le travail en équipe, en groupe, est primordial dans la formation.





Travail, respect, encadrement participatif, culture du résultat sont mes valeurs.

15 ans d'expérience dans le management d'équipes, employés, cadres et agents de Maîtrise.





Mes compétences :

Management

Gestion

Gestion budgétaire

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Relations sociales

Accompagnement social

Conseil en recrutement

Economie sociale et solidaire

Accompagnement à l'emploi