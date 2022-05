Malgorzata DUROCHAT

Je suis ouverte à de nouvelles opportunités professionnelles, en entreprise, en structure de Formation, en école privée et en université en tant que Responsable pédagogique, Responsable de Formation, Formatrice et Professeur, etc....



Et dans le cadre de mes missions de Formatrice en langue anglaise, je peux accompagner les particuliers et des professionnels :

- Au travers de cours de perfectionnement en formation continue, avec des pédagogies spécifiques et adaptées, toujours individualisés et ce qu'importe leur niveau initial, du A1 au C2 (CEFR - Common European Framework of Reference - for Languages)

- Au travers d'une préparation rapide et intense pour leur permettre de réussir différents examens linguistiques : TOEFL®, TOEIC®, FCE (First Certificate in English) and CAE (Certificate in Advanced English).



Mes compétences :

Ecoute

Charisme

Ingénierie pédagogique

Tutorat

Adaptabilité

Observation

Sens de la Situation

Formation professionnelle

Capacité d'Anticipation

Energique

Sens de la pédagogie

Focus Client

Bonne Autonomie

Éthique

Compétences Interculturelles