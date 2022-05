Malgorzata MONTENOISE

Oser, s’émouvoir, ressentir

Communiquer la richesse de l’espace crée,

Voilà ce qui est essentiel …



J’ai lu ça un jour.

C’est le mot de passe de mes projets, de mes réalisations, de ma peinture...



Parcours dominé par les projets très variés.

Périodes bleu, rose, beige…

Après les programmes de logements/ bureaux - beaucoup de projets de décoration pour le plus grand plaisir….



Points forts de mon travail dans la décoration et agencement des espaces – neufs ou en réhabilitation :

- Faire parler la lumière pour mettre en valeur les matériaux, les formes, les couleurs.

- Individualisez chaque espace en soulignant son aspect unique

- L’adapter aux contraintes en renforçant son image de marque

- Ne pas confondre espace qui danse et espace qui écoute…

- Jouer à plusieurs scénarios

- Créer une ambiance originale en phase avec l’activité de lieu



Dessin et la peinture.

Mes tableaux peuvent être consultés sur:

http://montenoisemargot.ultra-book.com



Mes compétences :

Architecture

Architecture d'intérieur

Art

Décoration

Design