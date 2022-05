Malgras SANDRA

Je m'appelle Sandra, j'ai 36 ans et je suis responsable de ma société ROGER MINERAL SL. Je suis une passionnée des Minéraux et de toutes leurs applications thérapeutiques.



Je travaille avec mon époux Andrew, nous voyageons une partie de l'année à la recherche des merveilles minérales que nous présentons à nos clients.

Nous travaillons très équitablement avec tous nos artisans-fournisseurs, que ce soit à Madagascar, en Inde, en Lituanie, au Vietnam, en Chine ou ailleurs.

Nous sommes avant tout autre chose très respectueux du lien humain qui nous unis tous les uns les autres et parce que nous sommes convaincus qu'une autre forme de business est possible, nous mettons un point d'honneur à veiller avant tout aux relations humaines.



J'ai beaucoup bouger dans ma vie, mon mari encore plus que moi et toutes ces expériences nous ont fait comprendre l'importance du développement humain équilibré.

Après de nombreuses rencontres, riches de culture différentes, nous avons pu expérimenter maintes et maintes fois l’existence réelle des énergies vibratoires.

Nous avons choisi de nous exprimer à travers le monde minéral car il est un monde qui nous porte tous depuis l'aube des temps et la mémoire qu'il recèle est d'une puissance sans égale sur le plan de la matière.

Humblement nous partageons nos connaissances à travers diverses études que nous écrivons et nous animons parfois quelques ateliers.



Ce qui nous intéresse le plus, c'est que tous puissent avoir accès à ces richesses vibratoires minérales.

C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à pratiquer une politique commerciale équitable. Et puisque nous avons la chance de travailler "en direct" avec nos artisans-fournisseurs, nous répercutons cet avantage sur nos prix de vente.



Voilà qui je suis et ce que je vis !



Mes compétences :

Anglais

Bijouterie

Bijouterie fantaisie

Commerciale

Energie

Export

Import

Import Export

Responsable commerciale

Santé

Vente