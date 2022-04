Anne-Marie GONNET

Après un long parcours dans le social (éducation spécialisée, animation, insertion) je travaille depuis une dizaine d'années comme thérapeute en développant plusieurs approches : la Gestalt, l'énergétie (REIKI), l'EMDR que j'ai personnalisée en utilisant l'olfaction et les huiles essentielles, l'EFT.

Depuis peu, j'ai intégré le marketing de réseau en proposant les patchs non transdermiques LIFEWAVE.

Je travaille dans le sud (Saint Rémy de Provence, Arles, Beaucaire,Nîmes, Marseille, Montpellier.

Je suis à la recherche de nouveaux contacts.

De juillet à décembre 2010, j'ai travaillé dans un magasin de pierres et objets ésotériques sur Saint Rémy de Provence.

J'ajoute ainsi la connaissance des pierres à mes approches thérapeutiques.



Mes compétences :

EMDR

Energétique

Gestalt

Gestalt thérapie

lithothérapie

Réflexologie

Reiki