Malika DIAW

Madame, Monsieur,

Jai une forte appétence pour le monde Industriel. Jai travaillé pour TOTAL, SAINT GOBAIN, EFMT, soit un total de 23 ans au service de lIndustrie.



Ce que jy ai appris ?

Plus que la technologie en elle-même, une bienveillance de lencadrement et de chaque membre de léquipe améliorent le sens du travail



Jétais en charge de la sécurisation des données pour le paramétrage de celles-ci sur SAP des produits que nous soumettions en production dans nos usines. Jai été intégrée très vite au Projet « Pure » en vue de lharmonisation de lensemble des références « packaging » pour chacune de nos usines et la mise en place de Scripts/VBA pour lautomatisation de création des références sur SAP.



Compte tenu de la situation exceptionnelle, je ne sais pas si le recrutement est toujours dactualité. Sachez toutefois que je suis disponible et sans préavis pour un échange par téléphone si le processus de recrutement est maintenu.



Je vous souhaite bon courage pour cette période, et me tiens à votre entière disposition.







Malika



Mes compétences :

Microsoft Access

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Traduction anglais français

Sténographie

As400

Microsoft Excel 2003, 2007/2010

SAP R/3

Plexus

ADID