Malika SABOUR

Plus de 17 ans d’expérience en développement commercial réussis sur des produits et services innovants, techniques univers HABITAT : INTERIEUR / EXTERIEUR, IMMOBILIER BtoB et BtoC.

Mes POINTS FORTS : 10 années CO-GERANTE SARL secteur second œuvre effectif 3 à 5, fonction principale GESTION DE PROFIT

FEMME de challenge, animée par la passion du service ayant de l'empathie, et la volonté de m' investir au sein d'une structure dédiée de préférence sur un marché en pleine mutation et à dimension humaine, aujourd'hui c'est ce que je recherche !



Mes compétences :

Logiciel CRM/BUZEE, Emailing SARBACANE

Microsoft Excel

Prospection commerciale

Développement commercial

Autonomie professionnelle

Animation d'équipe

Animation de formations

Formation AUDIT ACCESSIBILITE handicapé des ERP

Marketing

Direction de centre de profits

IBM Hardware

UNIX

Microsoft Word

IBM AS400 Hardware

Développement produit

Techniques de vente

Audit