Malika TALBI

La DSI étant désormais un support essentiel de la démarche stratégique de l’entreprise, il est primordial que la Direction des Système d’Information recherche autant l’efficacité que l’efficience. L’amélioration continue des hommes et des systèmes est l’assurance qu’on emprunte bien le bon chemin vers l’excellence. Et ce, en mettant l’humain au centre, vers le progrès de tous.



Dans cette optique, en tant que Manager expérimenté de SI avec plus de 20 ans dans l’IT, je vous propose mes services pour :

 Auditer le SI à l’aide de Cobit

 Manager le service en se basant sur les bonnes pratiques ITIL et Lean IT

 Définir la stratégie du SI en s’alignant sur les objectifs du business pour créer de la valeur

 Gérer le budget de la DSI, optimiser les coûts par une bonne négociation des achats

 Manager des projets de transformation du SI ou de développement logiciel avec les méthodes classiques, agile ou un mix des deux selon les contextes

 Fédérer les collaborateurs autour d’une vision et d’objectifs communs en mettant à contribution tous les talents

 Mettre en place une politique de gestion de la sécurité et des risques

 Mener les appels d’offre, répondre à appels d’offre, soutenance ou négociation de contrats



Les méthodes de bonnes pratiques restent bien sûr à adapter et à revisiter selon contexte.



Je mets mon agilité, pragmatisme et dynamisme au service des clients. Impliquée et à l’écoute je les accompagne dans le changement et la mobilisation des énergies des équipes.



Mon axe directeur de motivation est d’améliorer le niveau de maturité de la DSI pour passer d’une culture de coût à une culture business.



Environnements métiers dans lesquels j’ai travaillé, et il me plairait aussi de m’adapter à d’autres :

Développement (CS, BD, Web, Mobile, Qualité, BPM, GED, ERP), Marketing promotionnel multi-canal,

logistique B2B, e-Commerce, Industrie





Mes compétences :

Gouvernance IT

Architecture SI

Scrum master

ITIL Foundation V3

Direction des systèmes d'information

Direction de projet

Management

Conduite du changement

Lean Six Sigma