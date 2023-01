Mamadou BARRY

Ingénieur junior en Microélectronique et Télécommunication, je suis inscrit sur ce site d'une part dans l'espoir de trouver job à travers mes contacts et d'autre être membre de ce réseau professionnel.

A cet effet, voici les domaines d'activité suscitant mon intérêt.

-Ingénieur en caractérisation électrique de composants électronique (NVM, les oxydes, les transistors MOS ET MOSFET...)

-Ingénieur électronique embarquée

-Conception RF et HF

-Conception d'antennes miniaturisées pour des applications mobiles et RFID



Mes compétences :

VHDL

SPICE

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Java

C Programming Language

Assembler

Transistors

LabVIEW

Xilinx

FPGA

Diodes

Cadence Software

ASIC

PSPICE

HFSS

ADS1