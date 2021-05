Manon QUANTIN

Je suis actuellement étudiante au sein de l'ESJ Ecole Supérieure de Journalisme à Paris, en Master 1

Presse culturelle et Art de vivre. Avant de débuter cette formation j'ai suivi une licence d'Histoire de l'art

et Archéologie à l'Université Paris Panthéon Sorbonne 1, ainsi qu'un Bachelord en Expertise et Marché de

l'art à l'IESA art et culture.

Dans le cadre d'un projet personnel ayant pour but de devenir journaliste artistique, je souhaiterais être

intégrée dans le cadre d'un stage, dans un média culturel (radio, web magazine, journal etc...) .