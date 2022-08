Manon SILVAIN

DRH avec 10 ans d'expérience dans différents secteurs d'activité dont des organisations en forte croissance et avec un large éventail d'expertise : Définition de la stratégie RH, recrutement et rétention des talents, développement des talents, politique de gestion des carrières, pilotage de la performance, droit social, gestion des IRP, communication interne, conception de la stratégie et des processus RH, marque employeur, comp & ben, organisation design...