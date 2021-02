Marion RICOME

Ingénieur en prévention des risques industriels pendant 16 ans dans l’industrie, dont 9 en tant que manager, j’ai acquis une solide expérience en Santé et Sécurité au travail, orientée sur l’adaptation du travail à l’homme. J’ai travaillé sur l’ensemble des missions relatives à un service santé sécurité : veille réglementaire, document unique, pénibilité, formations, communication, risques psycho-sociaux.

Très sensible aux relations humaines, j’ai suivi une formation en Programmation Neurolinguistique (PNL) pour laquelle je suis Maître-Patricien. J'ai poursuivi ma réorientation professionnelle en suivant le Master 2 en Management des Ressources Humaines et Relation à l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises), à Aix en Provence afin de proposer une double compétence en RH-Relation et Sécurité.



MES COMPETENCES PROFESSIONNELLES :



MANAGEMENT - RESPONSABLE DE SERVICE

 Management direct d’équipes (3 cadres, 4 techniciens, 1 infirmière) et donneur d’ordre de sociétés extérieures (35 agents de sécurité incendie, médecine du travail), gestion budget ( > 1,6 Millions d’€)

 Définition des politiques et objectifs Hygiène, Sécurité & Environnement – Garant de leurs applications

 Animation des revues de direction HSE, de réunions du CHSCT, relation avec les partenaires sociaux



RESSOURECS HUMAINES

 Gestion de dossiers indviduels (contrat, disciplinaires, ...)

 Gestion de dossier collectifs (reprise d'activités, transfert d'activités, ...)

 Recrutement

 Relation avec les IRP (CE, DP, CHSCT)



HYGIENE - SANTE - SECURITE

 Elaboration et mise à jour de l’évaluation des risques et du Document Unique

 Pénibilité : accord, fiches de prévention des expositions



NORMES & REGLEMENTATION

 Veille réglementaire HSE et étude conformité

 Connaissance des référentiels et normes (OHSAS 18001), certification ISO 14001



Mes compétences :

Management

Rigueur

Anticipation

Analyse

Adaptabilité

Ecoute