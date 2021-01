Manuel ARIAS

Profil:

Travailleur, proactif, analyste orienté métiers, j’ai contribué à la fusion internationale de Activision|Blizzard ($15 milliards) en définissant et gérant plus de 50 interfaces logistiques avec les 6 entrepôts européens tout en respectant les délais.

Ayant l’esprit d’équipe, pratiquant quotidiennement l’anglais et ouvert d’esprit, j’ai travaillé en environnement international entre autres sur les besoins métiers, la création de planning, de documents techniques et fonctionnels, de liste de tâches ainsi que de présentations.

Pragmatique et privilégiant toujours les besoins et processus métiers ; je suis très motivé pour apporter mon expérience en IT et support métier dans la stratégie et les résolutions de problèmes et développer des relations inter-fonctionnelles et des synergies.



Compétences particulières:

- Management de projets (modèle S.M.A.R.T.E.R).

- Privilégiant les besoins métiers (Opérations, Ventes, Finance …).

- Oracle Applications 11i ERP (Order Mgt, Purchasing, Inventory, Work in Progress, Bills of Materials).

- Interfaces Logistiques entre ERP et WMS.

- Base de données et data warehousing.

- Pragmatique / résolveur de problèmes / approche inter-fonctionnelle.

- Connaissances IT étendues (MS Suite, OS, ERP, SQL, FTP/Telnet, Java …).

- Expérience Internationale (Europe, USA).



Mes compétences :

Base de données

Data Warehousing

ERP

ERP Oracle

Europe

FTP

Gestion de projets

Interfaces

JAVA

Microsoft SQL

Oracle

Oracle Applications

Pragmatique

Telnet

Warehousing