Manuel BERNIA

De formation marketing, j'évolue depuis maintenant plus de 20 ans dans le milieu de l'évènementiel à différents niveaux.

Depuis 2001, j'ai en charge cette partie de la communication pour une station touristique 4 saisons, ainsi que les relations presse/relations publiques...

Le tourisme et les problématiques de saisonnalité étant aussi des éléments marquant de mon cursus!

Amoureux de la montagne et de nature, largement investi dans les milieux associatifs, créatif et réactif...



Compétences:



RELATIONNEL

Gestion des relations presse dune station touristique 4 saisons depuis plus de 10 ans (PQR, radio, TV, web) en relation avec l'agence de presse: préparation des voyages de presse et accueil des journalistes sur site, collecte d'informations, rédaction communiqués et dossiers de presse, reporting... Chargé également des relations publiques et de limage de la structure vis-à-vis des acteurs socio-économiques et de fédérer les différents intervenant autour de nos actions. Depuis quelques années ces missions se sont complétées par l'animation et la gestion de l'e-reputation de la station et la fonction de community manager (page FB de 30.000 fans).

Dans le cadre de mes missions antérieures, jai été également amené à représenter un grand groupe, à tisser un réseau relationnel et créer des conditions de lobbying pour implanter au mieux le produit en coordination avec la force de vente.



ORGANISATION

Dans le cadre de mes missions actuelles je suis en charge de lévénementiel de la station de sa programmation à sa réalisation opérationnelle en passant par toutes les phases de préparation, validation, financement. Des événementiels réguliers, sportifs ou culturels, à de plus grosses manifestations telles que les arrivées du Tour de France, les dossiers sont variés. Cest une mission que je mène également au niveau associatif. Mes autres expériences mont aussi permis dapprocher le sujet sous dautres facettes : en tant que représentant du média partenaire pour le compte du journal Sud-Ouest ou encore en tant que financeur/sponsor pour le compte de Malibu.



MANAGEMENT

Si mon poste actuel nimplique pas en théorie un management au quotidien dune équipe, dans les faits jai un rôle de coordination des différents acteurs de lanimation de la station. Pilotant les différentes réunions de préparation des manifestation, je suis amener à définir les taches de chacun et de suivre la bonne réalisation des taches déléguées aux différents services ou structures intervenant. Lors de ces événements, je suis de plus amené à manager dimportantes équipes de bénévoles, de la motivation des équipes au suivi de la réalisation des taches déléguées. Pour le compte du journal Sud-Ouest et de Malibu, jétais amené à manager une petit équipe de terrain (force de vente ou équipe technique).



COMMERCIAL

De formation « stratégie et gestion commerciale », avec une forte connotation marketing, mes bagages mont permis de fonder mes actions commerciales sur des éléments danalyse solides, notamment avec Malibu où jai pu mettre en place une zone test à léchelle dune région. Etude qui a débouché sur la création dune filiale nationale par la suite.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Community management

Gestion de projet

Marketing

Réseaux sociaux

Sport

Snowboard

Ski

Communication

Créatif

Web

Organisation

Régisseur

Chargé de projet

Création