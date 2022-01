Manuel GUÉRARD

Bonjour à toutes et tous, commercial en assurances, je suis en cours de certification auprès des autorités financières pour obtenir l'accréditation AMF. Sensible aux valeurs partagés par l'entité dans laquelle je travaille. Je suis une personne qui aime le contact humain. Professeur de Danses, Président d'associations... Personne engagée, j'aime offrir de mon temps et de mes compétences au service de tous. Après 8 ans de travail chez Harmonie Mutuelle, j'ai repris mes études pour répondre à mon souhait d'évolution et j'ai obtenu en septembre 2018 mon Master. Que de chemins parcourus, n'hésitez pas si vous souhaitez des conseils.



Mes compétences :

Conseil

Relations sociales

Travail en équipe

Vente

Management

Autodidacte

Microsoft Excel 2010

Microsoft Word 2010

Gestion de la relation client