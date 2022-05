Bruno JOLIVET

Manager Commercial au sein d'AXA - Responsable des Côtes d'Armor



Je suis reguliérement à la recherche de collaborateurs : Vous êtes spécialistes de la protection sociale et patrimoniale, vous conseillez vos clients professionnels ou particuliers, salariés ou retraités.



Vous vous déplacez chez vos clients pour leur apporter votre expertise et leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Vous faites partie du réseau AXA Epargne et Protection. Vous participez ainsi à donner aux clients les moyens d’entreprendre et de préparer leur avenir.



Contactez moi par mail pour en savoir plus