Manuel MUNOZ

"Tombé très jeune dans la marmite de potion relativement magique qu'est l'informatique, j'ai fait aussi partie des premiers "aventuriers des réseaux" (pour l'anecdote, bien avant larrivée "grand public" d'internet : c'était alors l'époque des BBS)."



Cofondateur, (à la fin du siècle dernier !), d'une SARL j'y ai assumé le poste de "responsable technique" pendant les cinq années d'existence de la société. Principalement chargé de la réalisation de sites internet (pages web, hébergement, réservation TLD...), de la maintenance de notre réseau / postes de travail.

Ainsi que de la formation de mes deux associés, de celle de nos clients, selon les besoins.



Cette aventure "web 1.0" achevée, je me suis engagé dans une nouvelle voie en capitalisant mon savoir-faire autour de deux axes: conseil et déploiement.

Tant par goût du contact humain que par intérêt pour l'élaboration de solutions spécifiques, j'ai privilégié les relations avec de petites structures, telles que TPE, professions libérales, TNS...

Autant de professionnels dont le questionnement lié aux outils IT réclame confiance et concertation.

J'ai ainsi exercé mes compétences, allant du simple conseil (achat matériel / logiciel) au déploiement complet de solutions dédiées: serveurs intra/extra-net, sans oublier quelques formations ciblées."



