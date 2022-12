Manuel RIGAUT

Grâce à vingt années de management dans des organisations IT, j'ai acquis une très grande expérience en management d'organisation IT et en gestion de leur transformation dans des environnements multi-culturels internationaux complexes.



J'ai dirigé des programmes de transformation afin d'améliorer l'efficacité financière et opérationnelle, la qualité des services délivrés, la sécurité au travers l'industrialisation, l'amélioration organisationnelle et des solutions IT innovantes.



Expertise :

IT Operation and crisis management - IT architectures - Infrastructures, Data and Security innovative solutions (Cloud) - Process management (ITIL, Lean) - Contractualisation - People management and development, coaching and active mentoring.

Extensive experience in Service Delivery Management, Organisation transformation and IT operation and continuity management.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Architecture SI

Conformité

Sécurité informatique

Développement personnel

Management

Gestion des services informatiques

Direction de production

Contractualisation