Manuel SANCHEZ

OBJECTIF : Mettre à profit mes compétences dans un environnement stimulant sur un poste de direction qui demande un leader innovant et expérimenté. Contribuer à la stratégie, la compétitivité et la croissance de la société.



RESUME : Succès continu dans des postes de leadership au sein de diverses sociétés très compétitives du domaine aérospatial. Forte expérience en management d’entité (plusieurs centaines de personnes), en coopération à l’international, en gestion du changement, en développement de business avec les clients.



EXPERIENCE :



THALES ELECTRON DEVICES – Radio Frequency and Microwave Sources

Directeur industriel du site de Vélizy – (03/2008 à ce jour)

- Membre du comité de direction de la business unit (C.A. : 330 M€, 3 sites),

- Manager du comité de direction de Vélizy (C.A. : 140 M€, effectif : 750 personnes),

- Définition de la stratégie, du business plan, de la politique produit via une analyse marketing et technique, responsabilité du P&L (amélioration annuelle),

- Amélioration de la satisfaction client, développement de l’aspect prospective,

- Identification des contraintes dans les flux pour optimiser ceux-ci, mise en place d'une planification à capacité finie, renforcement de la démarche lean, amélioration continue de la productivité et de la supply chain (gain annuel de 5%),

- Adaptation de l'outil industriel aux évolutions du marché, redéploiement de la charge avec les autres sites afin d’optimiser les coûts de production,

- Responsabilité de la stratégie d’investissement sur des objectifs capacitaires, de fiabilisation des délais et de retour sur investissement rapide,

- Lancement de Conception à Coût Objectif en liaison avec une rationalisation du schéma industriel et un recentrage sur le coeur de métier,

- Introduction d'une démarche proactive de sélection fournisseurs en segmentant le marché, mise en place de partenariats sur les choix de définition et de technologie de réalisation ainsi que des achats sur des volumes de charge prévisionnels,

- Relation avec les partenaires sociaux en tandem avec les ressources humaines.



AIRCELLE (SAFRAN) - Direction Industrielle Technique & Technologique

Responsable de l’unité Système ETRAS (02/2004 à 02/2008)(C.A. : 10 M$)



ARIANESPACE

Direction des développements (01/2002 à 01/2004)

Directeur de programme Ariane 5 G+

Directeur de programme adjoint lanceur VEGA

Direction Industrielle (03/1991 à 12/2001)

Chef du Département Analyse des vols



DASSAULT AVIATION - Bureau d’Etudes Prototypes

Responsable de l’intégration du système d’armes du Rafale (1989 à 1991)

Responsable de l’intégration des systèmes du Mirage 2000 (1984 à 1989)



FORMATION : Ingénieur aéronautique et spatial (ESTACA 1984),

Gestion d’entreprise (ENSTA 1994),

Marketing spatial (EURESAS 1998),

Management (CRC 1999 à 2002)(campus HEC),

Communication (Verbateam 2011).



LANGUES : Anglais : courant (anglais technique compris),

Espagnol : courant.



LOISIRS : Cinéma, tourisme, lecture, golf, ski, voile (skipper en régate),

Membre du conseil des sages de l’ESTACA.



Mes compétences :

Direction centre de profits

Direction de site

Direction de projet

Client Relationship management

Direction générale

Techniques de Management