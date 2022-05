Vincent FERTIN

Ingénieur de 25 ans d'expérience dans les groupes industriels internationaux ALSTOM et EADS, dans des fonctions de management opérationnel.

Pendant 13 ans chez ALSTOM Transport, notamment avec la direction du projet d'installation du TGV en Corée, puis la direction de la ligne de produit des TGV.

Auparavant, j'ai passé 10 ans chez EADS SOGERMA pendant lesquels j'ai participé à la mise en place de la gestion de projets et pris la direction de projets de transformations d'avions.

Aujourd'hui j'utilise ce savoir-faire en réalisant des missions dans des entreprises fonctionnant en mode projet. J'agis en renfort opérationnel sur l'exécution des projets critiques, ou bien en support du management pour améliorer le fonctionnement et les performances de l'organisation.





Mes compétences :

Management de contrats

Management de projets et d'offres

Management commercial

Management d'équipes

Engineering et intégration systèmes