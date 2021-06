Manuel SPERLING

J'ai conçu et j'anime le site www.bouger-la-vie.com.

Ce site 100% vidéo réunifie Science et conscience et essaie de rendre accessible à tout à chacun des concepts et idées qui peuvent faire évoluer la conscience.

Je me consacre au développement et à la diffusion de la M2P Champ Informationnel en consultations individuelles et j'anime des formations de groupe à cette méthode originale.

Mon livre sur le sujet est sorti début septembre 2014.

Mon objectif fondamental est d'éveiller toutes les personnes qui croisent ma route et de les aider à contacter tout leur potentiel et à reprendre leur propre pouvoir



MON PARCOURS DE VIE:



J'ai d'abord été artiste du spectacle (imitateur, fantaisiste) puis j'ai bifurqué vers la présentation artistique(cirque, music-hall), puis l'animation de conventions et l'animation commerciale.



J'ai aussi travaillé dans l'événementiel ou je créais des thèmes d'animations et des décors personnalisés pour des clients divers dont des centres commerciaux et des mairies. J'ai gèré également les supports de communication extérieure et les relations presse pour certains clients.



En parallèle J'ai été formé en France, aux Etats-Unis et en Allemagne pendant plus de 25 ans en relaxation, développement personnel et rééquilibrage énergétique avec des méthodes souvent inédites en France. Je suis également certifié par l'Institut de formation à la Sophrologie avec la spécialisation sommeil



Mes compétences :

sophrologie