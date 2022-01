Manuel-William FOUIN

Doctorant en Droit Privé et Sciences Criminelles (non soutenu)

NATURE JURIDIQUE ET DIVISION FONDAMENTALE EN DROIT DES BIENS

Essai sur une nouvelle distinction entre universalités physiques et morales, th. Aix-Marseille Université, 2008-2014

Laboratoire de Théorie Juridique (EA 892)

École Doctorale Sciences Juridiques et Politiques (ED 67)

Aix-Marseille Université (13)



Master en Sciences de la Vie et de la Santé

Parcours Pathologie Humaine

Faculté de Médecine de Marseille

Aix-Marseille Université (13)



Master en Droit Privé et Sciences Criminelles

Parcours Théorie Juridique

Faculté de Droit dAix-en-Provence

Aix-Marseille Université (13)



Baccalauréat Scientifique

Lycée Malherbes (14)



Mes compétences :

Droit immobilier

Droit des affaires

Droit de la propriété intellectuelle

Droit pénal