Maouia NACEUR

Diplômé, j’ai exercé le métier de Responsable production pendant 8 ans . Mon professionnalisme, mon dynamisme et mon esprit d’équipe ainsi que mes compétences professionnelles (Techniques de gestion de flux physique , Méthodes d’organisation du travail, technique de pilotage et de conduite des réunion ) sont des points forts qui m’ont permis de progresser



chemin de réussite :



La réussite scolaire

La réussite professionnelle

La réussite dans les affaires

La confiance et l'affirmation de soi

Comment atteindre vos objectifs

La motivation

La peur de parler en public

Comment développer votre leadership

Techniques de communication et de vente

Comment gérer vos émotions et votre stress



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Contrôler

dynamique

Ecoute

Innovation

Intégration

Manager

Assembly Lines

WIP

interactif management

IBM AS400 Hardware