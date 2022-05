Paule Josiane BOKONO

Je suis une jeune femme très dynamique, et je pense que mon potentiel n'est pas assez exploité. Je suis ambitieuse et aime les challenges.

Et comme pour toutes réussites, il faut juste être au bon endroit au bon moment ou avoir en face de soit le bon interlocuteur.



sinon je passe mon temps libre à écrire titre de mon livre "méprise"

http://www.edilivre.com/meprise.html



Je suis membre de 3 associations ou j'occupe les postes de présidente (Afrodias), une ou je suis secrétaire générale ( CADAU) et une autre où je suis Chargee de communication ( Cameroun solidaire de Haute-Savoie).



Mes compétences :

Accueil

Accueil téléphonique

Back Office

Comptes clients

Conseil

Création

Ecriture

Physique

Recouvrement

restaurant

